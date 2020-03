ZBP: Liczba aktywnych klientów indyw. e-bankowości sięgnęła 18,2 mln w 2019

Wśród klientów indywidualnych, którzy aktywnie korzystają z bankowości mobilnej 5,7 mln użytkowników można zaklasyfikować jako "mobile only". Oznacza to, że blisko połowę (48%) użytkowników stanowią osoby logujące się przynajmniej raz w miesiącu do aplikacji mobilnej, przy jednoczesnym braku logowania do bankowości elektronicznej, podano również.

"Mimo spadającej rentowności i dużych obciążeń regulacyjnych, sektor bankowy od dawna inwestuje w sferę rozwoju nowoczesnych technologii, starając się dostarczać swoje usługi w sposób wygodny i indywidualnych miało możliwość zdalnego dostępu do usług bankowych i swoich pieniędzy. W obecnej sytuacji, kiedy przede wszystkim zaleca się pozostanie w domach, przyłączamy się do tego apelu, prosząc - w miarę możliwości - o korzystanie z usług bankowych w sposób zdalny. Jak pokazują dane, większość z nas ma taką możliwość, a sektor bankowy jest dobrze przygotowany do działania w tych trudnych warunkach. Cały czas pozostajemy do Państwa dyspozycji. W ostatnich dniach w ramach działań na rzecz ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa, podjęliśmy starania zmierzające do podniesienia limitu transakcji zbliżeniowych z 50 do 100 zł. To zmiana została już wdrożona. Wszystko po to, aby ograniczyć czas płatności w sklepach i fizyczny kontakt z terminalami płatniczymi. Limity płatności zbliżeniowych zostały

podniesione przez Mastercard także w 29 innych krajach" - powiedział wiceprezes Związku Banków Polskich (ZBP) Włodzimierz Kiciński, cytowany w materiale.