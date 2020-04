Zebrano ponad 20 mln zł pomocy od firm w ramach akcji 'Jesteśmy Razem. Pomagamy'

"Dziś mamy już kilkadziesiąt firm na pokładzie. Po niespełna miesiącu, zebraliśmy pomoc o wartości przekraczającej 20 mln zł! To niezwykle budujące i napawające dumą, że polscy przedsiębiorcy w obliczu zagrożenia okazują tyle solidarności, szczodrości i gotowości do niesienia bezinteresownej pomocy" - powiedział koordynator generalny akcji Radosław Kwaśnicki, cytowany w komunikacie.

Za 1 mln zł firma Posnet Polska zakupiła i przetransportowała do Polski 300 tysięcy maseczek ochronnych, 10 tysięcy kombinezonów medycznych, 10 tysięcy przyłbic ochronnych i 10 przenośnych respiratorów, które trafiły do szpitali w Warszawie, Tomaszowie Lubelskim, Puławach i Przemyślu.

Koordynatorzy akcji są w stałym kontakcie ze szpitalami, zbierając informacje o tym, czego najbardziej brakuje, jakiej formy pomocy potrzebują. Dzięki temu darczyńcy dokładnie wiedzą, co, gdzie i kiedy najlepiej przekazać. Pomoc trafia więc tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. Do tej pory darczyńcy przekazali już m.in. kilkaset tysięcy maseczek medycznych i ochronnych, kilkaset litrów żeli i płynów do dezynfekcji rąk, środków do dezynfekcji powierzchni, przyłbice i gogle ochronne, tysiące rękawiczek jednorazowych, kombinezonów, fartuchów i ochraniaczy na buty. Szpitale otrzymały również specjalistyczny sprzęt i wsparcie przy dostosowaniu oddziałów do przyjmowania zarażonych, podsumowano.