ZFPF: Pośrednicy finansowi pomagali przy 55% kredytów mieszkaniowych w I kw.

"Obecna sytuacja epidemiologiczna, w której znalazła się również Polska, miała także wpływ na branżę pośrednictwa finansowego. Pod koniec I kwartału, w związku z wybuchem pandemii COVID-19, pośrednicy finansowi musieli dostosować się do nowej rzeczywistości, co pozwoliło zachować ciągłość biznesową i obsługę klientów w niełatwej sytuacji. Jednak z powodu wprowadzonych obostrzeń (np. przymusowa izolacja) część klientów, która była zainteresowana staraniem się o kredyt, zrezygnowała ze spotkania z ekspertem finansowym. Ten fakt oraz coraz bardziej znaczące zaostrzenie przez banki polityki kredytowej, co obserwujemy od marca, będą mieć negatywny wpływ na wyniki sprzedażowe branży pośrednictwa finansowego w II kwartale tego roku" - czytamy w komunikacie.

Łączna wartość kredytów gotówkowych udzielonych za pośrednictwem ekspertów ZFPF od stycznia do marca 2020 r. wyniosła ponad 660 mln zł. W tej kategorii produktów zaobserwowano spadek wynoszący 12% w stosunku do poprzedniego kwartału. Nie był to jednak tylko efekt pandemii.

"W segmencie pożyczek gotówkowych w I kwartale obserwowaliśmy tendencję spadkową. Banki już na początku roku zaostrzały kryteria ich przyznawania. Było to związane z obawami przed spowolnieniem gospodarczym, choć oczywiście nikt się nie spodziewał, że będzie ono tak głębokie jak to wywołane pandemią. Ograniczenia spowodowały także przepisy nakazujące zwrot części prowizji w przypadku przedterminowej spłaty pożyczki. Przewidujemy, że w II kwartale wartość udzielonego finansowania będzie znacząco niższa. Na to, z jak dużym spadkiem będziemy mieć do czynienia, wpływ będzie mieć trwający kryzys, który przełoży się zarówno na podejście banków, jak i obawy klientów. Skłaniam się do tezy, że będzie to spadek drastyczny. W dalszej perspektywie kluczowe będzie natomiast to, czy będzie druga fala pandemii, jak bardzo wzrośnie bezrobocie i jak długo będzie ono się utrzymywać na podwyższonym poziomie" - podsumował Jarosz.