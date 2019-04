Złoto pozostaje pod presją silnego dolara

W tym tygodniu presja podażowa pojawiła się m.in. na wykresie cen złota. Notowania złota zeszły nawet do okolic 1267 USD za uncję, czyli do najniższych poziomów od końcówki grudnia poprzedniego roku. Te okolice wywołały jednak zdecydowaną kontrę strony popytowej. Cena złota powróciła na wyższe poziomy i obecnie porusza się w okolicach 1277 USD za uncję.

Zwyżka notowań złota, która miała miejsce pomimo wzrostu wartości amerykańskiego dolara, może świadczyć o sile kupujących, a przynajmniej o tym, że nie poddadzą się oni tak łatwo. Dodatkowym wsparciem dla nich podczas środowej sesji były rozczarowujące dane makro z Niemiec oraz gorsze nastroje na rynkach akcji. To wszystko przyczyniło się do pojawienia się wątpliwości co do przyszłości globalnej gospodarki, a gorsze nastroje pomogły notowaniom złota. Kruszec nadal jest uważany za kluczową ,,bezpieczną przystań" na światowych rynkach finansowych.