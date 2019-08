forex 46 minut temu

Złoty czeka na dane z Polski i minutki Fed

Warszawa, 21.08.2019 (ISBnews) - Środowy poranek przynosi nieznaczne umocnienie złotego do szwajcarskiego franka i funa, osłabienie do dolara i stabilizację w relacji do euro. Inwestorzy czekają na dzisiejszy wysyp danych z rodzimej gospodarki, które stanowią główny punkt dnia na rynku walutowym, a także na wieczorne "minutki" z ostatniego posiedzenia amerykańskiej Rezerwy Federalnej (Fed).