Złoty czeka na posiedzenia Fed i EBC oraz wybory w Wielkiej Brytanii

O godzinie 09:10 za euro trzeba było zapłacić 4,2875 zł, a dolara kosztował 3,8720 zł. Kursy obu walut pozostawały na poziomach zbliżonych do tych z wczorajszego zamknięcia, co korelowało z równie ograniczoną poranną zmiennością na EUR/USD.

Rano stabilny pozostawał również kurs szwajcarskiego franka, za którego trzeba było zapłacić 3,9237 zł, po tym jak w poniedziałek kurs CHF/PLN wzrósł o 1,6 gr, co było odzwierciedleniem spadku notowań EUR/CHF.

Tylko nieznacznie z tego obrazu niskiej porannej zmienności wybijał się funt. Rano taniał o 0,4 gr do 5,0880 zł, korygując ostatnie 5 dni ciągłego wzrostu, co wywindowało jego notowania powyżej 5,10 zł, czyli do poziomów kwietnia 2017 roku.