Złoty czeka na to, co RPP powie nt. szybko rosnącej inflacji

W grudniu, jak wynika z opublikowanych wczoraj przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) wstępnych szacunków, inflacja konsumencka (CPI) przyspieszyła do 3,4 proc. R/R z 2,6 proc. miesiąc wcześniej, co okazało się dużym zaskoczeniem dla rynku, spodziewającego się odczytu na poziomie 2,9 proc. To najwyższa inflacja od października 2012 roku. I będzie jeszcze wyższa. Opublikowane dane sugerują, że już w styczniu znacząco przekroczy ona poziom 4 proc., a w lutym może osiągnąć 4,5 proc. R/R. To wprawdzie byłby jej szczyt, ale i tak stawia to Radę w bardzo niekomfortowej sytuacji. Inflacja będzie bowiem o około 1 pkt. proc. wyższa niż to można było oczekiwać, a jej przyszły powrót do celu inflacyjnego znacząco się wydłuży. Nie jest więc wykluczone, że cześć członków Rady zdecyduje się złożyć wnioski o podwyżki stóp procentowych. Póki co, większość uczestników rynku zakłada, że wnioski te nie znajdą akceptacji. Jednak, gdyby dziś z Rady popłynął inny sygnał, to byłby to impuls do umocnienia złotego.