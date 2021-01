Złoty nieco mocniejszy, pomaga słabszy dolar

Brak w kalendarzu ważnych publikacji makroekonomicznych, zarówno z kraju jak i ze świata sprawia, że uwaga rodzimego rynku walutowego będzie z jednej strony skoncentrowana na dzisiejszym zaprzysiężeniu Joe Bidena na prezydenta USA - największym politycznym wydarzeniu dnia. Z drugiej natomiast, i to będzie czynnik mający bezpośredni wpływ na notowania polskich par walutowych, na wahaniach eurodolara.

Amerykański dolar, po trwającym 1,5 tygodnia umocnieniu, ponownie traci na wartości pod presją zasygnalizowanej przez Sekretarz Skarbu USA Janet Yellen, wizji stymulowania gospodarki i dłuższego utrzymywania rekordowo niskich stóp procentowych. W efekcie kurs EUR/USD, który w poniedziałek wykonał zwrot ze strefy wsparcia powyżej 1,20 dolara, prawdopodobnie zakończył spadkową korektę i wrócił do testu wzrostowego.

Perspektywa powrotu EUR/USD do szczytów z początku roku (1,2349), będzie oznaczać dużą presję na spadek dolara w relacji do złotego do 3,65-3,67 zł i cofnięcie wspólnej waluty w okolice 4,50 zł.