Złoty pod wpływem informacji na temat koronawirusa

Od wczorajszego poranka liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa wzrosła do 106 z 81, a liczba potwierdzonych przypadków do 4,5 tys. z niespełna 2,8 tys. jeszcze w poniedziałek rano. Dane te to obecnie najmocniej obserwowane przez inwestorów statystyki. Jednak nawet jeżeli liczby te przestaną już rosnąć to należy mieć świadomość, że sytuacja w Chinach szybko się nie uspokoi i epidemia odciśnie swe mocne piętno na wynikach chińskiej, a co za tym idzie również światowej gospodarki. Dlatego ucieczka od ryzyka na rynkach finansowych może trwać jeszcze długo, co będzie miało negatywny wpływ także na złotego i inne polskie aktywa.