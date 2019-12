Złoty stabilny po poniedziałkowym umocnieniu

Grudzień na rynku złotego rozpoczął się od jego zdecydowanego umocnienia, po tym jak niemal cały listopad upłynął pod znakiem silnej korekty spadków notowań EUR/PLN i USD/PLN w październiku. W poniedziałek euro potaniało o 2,8 gr, a dolar aż o 4,6 gr. Złoty zyskiwał też do szwajcarskiego franka, który potaniał o 1,3 gr i do brytyjskiego funta, który został przeceniony o 5,7 gr, wracając w okolice 5 zł.

Początkowo impuls do wczorajszego umocnienia złotego dały lepsze od oczekiwań dane z Chin i związana z tym poprawa nastrojów na rynkach globalnych, co szło w parze ze wzrostem apetytu na ryzyko. Jednak tym głównym impulsem była gwałtowna przecena dolara w relacji do euro, co wywindowało kurs EUR/USD do 1,1077 na koniec dnia, po tym, jak prezydent USA Donald Trump otworzył nowy front wojen handlowych (z Brazylią i Argentyną), kolejny raz wezwał Fed do cięcia stóp procentowych oraz napłynęły rozczarowujące dane z amerykańskiego sektora przemysłowego. W przypadku pary GBP/PLN dodatkowym czynnikiem było osłabienie funta, wywołane najnowszymi sondażami przed grudniowymi wyborami parlamentarnymi w Wielkiej Brytanii.