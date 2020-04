forex 45 minut temu

Złoty traci przez gorsze nastroje, inflacja bez wpływu

Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - Środowy poranek przynosi osłabienie złotego do głównych walut. O godzinie 09:42 kurs EUR/PLN rósł o 1,8 gr do 4,5380 zł, USD/PLN o 3,3 gr do 4,15 zł, a CHF/PLN o 2,1 gr do 4,3075 zł. Wszystkie trzy waluty odreagowywały tym samym swoje wtorkowe spadki.