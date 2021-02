ZPF, IRG: Barometr Rynku Consumer Finance na kryzysowym poziomie w IV kw. 2020

"Nastroje konsumenckie uległy w IV kwartale 2020 r. ponownemu tąpnięciu na skutek drugiej fali pandemii, przy czym spadki nie były tak głębokie, jak w II kwartale" - napisano w komentarzu do badania.

Z badania wynika, że przed rokiem wartość barometru wynosiła 71,6 pkt, po czym spadła, osiągając w II kwartale 2020 r. wartość 46 pkt. Następnie nastąpiło delikatne odbicie do 48,9 pkt w III kwartale oraz ponowny lekki spadek do 48,4 pkt w IV kwartale 2020 r.

"Bardziej pesymistycznie też ocenią swoją sytuację dochodową w nadchodzących 12 miesiącach. W sytuacji takiej niepewności konsumenci będą mniej skłonni do wydatków i wiązania się z produktami finansowymi" - dodano.

We wszystkich grupach poważnych wydatków nastąpił spadek skłonności do zakupów wraz z drugą falą epidemii.

"Obserwujemy też lekki spadek skłonności do korzystania z kredytu, z wyjątkiem wydatków na zakup samochodu, choć głębokość spadku nie jest tak duża, jak w II kwartale. Skłonność do ponoszenia poważnych wydatków jest w trendzie spadkowym, ale mimo to jest nadal wyższa niż średnio w poprzednich latach" - napisano także.