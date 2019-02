ZPP: Ograniczenie handlu w niedziele negatywnie ocenia już 51% Polaków

"W tej chwili regulacje obowiązujące od 2019 roku negatywnie ocenia 51%, jeszcze w listopadzie było to 46%. Jednocześnie już 42% Polaków deklaruje, że zamknięcie sklepów w niedziele im przeszkadza, a to o 4 pkt. proc. więcej niż w grudniu 2018 roku. Wyraźnie widać, że zgodnie z naszymi przewidywaniami i wynikami poprzednich edycji badania przepisy dotyczące ograniczenia handlu, wraz z ich stopniowym zaostrzaniem, stają się dla ludzi coraz bardziej dokuczliwe" - powiedziała prezes Maison&Partners Dominika Maison, cytowana w komunikacie.

Tak jak w poprzednich pomiarach, ok. 60% respondentów deklaruje, że robi zakupy w niedziele objęte zakazem handlu. 76% z nich odwiedza w tym celu małe sklepy spożywcze, zaś ok. 40% decyduje się na zakupy na stacjach benzynowych, podano także.

"Prowadzimy regularne odczyty nastrojów Polaków związanych z ograniczeniem handlu w niedziele już od kilku miesięcy i generalnie wszystkie wskaźniki pozostają na tym samym poziomie, poza dwoma - rośnie liczba przeciwników wprowadzanych rozwiązań, zaś maleje liczba ich zwolenników. Dzieje się zatem dokładnie to, co przewidywaliśmy. Im mniej niedziel handlowych, tym regulacje bardziej dokuczają Polakom. Rozwiązania mające wejść w życie od 2020 r. negatywnie ocenia już 58% ankietowanych, a jeszcze kilka miesięcy temu było to 53%. To chyba dosyć silny sygnał dla partii rządzącej, by jak najszybciej zmienić te przepisy, których Polacy po prostu nie chcą" - podsumował prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary Kaźmierczak.