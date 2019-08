ZUE: Do problemów branży dołączył brak zaufania instytucji finansujących

"Pora, by nagłaśniać pewien problem - stosunek sektora finansowego do rynku budowlanego. Banki i ubezpieczyciele przyjęli pozycję, że wszyscy zachowają się 'jak Astaldi'. My płacimy podwykonawcom, płacimy zobowiązania, banki na nas zarabiają, nie wykorzystujemy w całości limitów, a spotykamy się ze 'wstrzemięźliwością' banków" - powiedziała wiceprezes Anna Mroczek podczas konferencji prasowej.

Potwierdził to prezes Wiesław Nowak, który ocenił, że jest to jeden z dwóch głównych problemów branży.

"Jest bardzo duży dystans sektora finansowego do segmentu budowy infrastruktury. Dla nich [instytucji finansujących] to jeden z najtrudniejszych sektorów" - powiedział Nowak. W ocenie zarządu, może to prowadzić do poważnego ograniczenia limitów gwarancyjnych dla branży w przyszłości.