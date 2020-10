ZUS: przedsiębiorcy turystyczni mogą składać wniosko w ramach tarczy 5.0

Prawo do świadczenia postojowego (w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę) uzyskują przedsiębiorcy, którzy prowadzą przeważającą działalność jako agenci turystyczni i przewodnicy turystyczni co najmniej od 1 kwietnia 2020 r. i odnotowali przestój w prowadzeniu tej działalności gospodarczej w następstwie wystąpienia COVID-19. Prawa to mają także ci, których działalność ma charakter sezonowy i w 2019 r. była wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy. Świadczenie to przysługuje nie więcej niż trzykrotnie. Jeżeli wcześniej zostało wypłacone, nie przysługuje ponownie.