Związkowcy górniczy postulują m.in. powołanie Śląskiego Funduszu Rozwoju

Maciej 2 godz. temu

Odprawa w wysokości 120 tysięcy złotych... a dlaczego nie w wysokości 500 tysięcy złotych? Albo miliona? I to nie wypłacana jednorazowo ale co roku, do śmierci. Górnicy już dawno odlecieli w swoich absurdalnych żądaniach a Polacy ten cyrk finansują dziesiątkami miliardów co roku.