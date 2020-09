forex 33 minuty temu

Zwrot na EUR/USD przekłada się na wyraźne osłabienie złotego

Wtorkowy poranek upływa pod znakiem wyraźnego osłabienia złotego w relacji do głównych walut. Szczególnie do amerykańskiej. O godzinie 10:30 dolar drożał o 3,6 gr i trzeba było za niego zapłacić 3,72 zł. A jeszcze wczoraj było to 3,6560 zł.