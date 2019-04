Zysk netto domów maklerskich spadł o 25,14% r/r do 160,04 mln zł w 2018 r. 

"Poziom straty z działalności podstawowej znacząco się pogłębił (o ponad 89% w porównaniu do 2017 r.), na co miało wpływ głównie obniżenie przychodów z tytułu wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie, przychodów z tytułu przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz przychodów z tytułu oferowania instrumentów finansowych. Sytuację tę należy powiązać ze zdarzeniami dotyczącymi działalności GetBack S.A. oraz instytucji współpracujących z tym podmiotem. Brak wykupu przez GetBack S.A. wyemitowanych obligacji, jak również problemy płynnościowe niektórych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, doprowadziły do podważenia zaufania inwestorów do tych kategorii instrumentów finansowych, co przełożyło się z jednej strony na konieczność podwyższenia premii za ryzyko przez emitentów obligacji korporacyjnych wyrażonej wzrostem oprocentowania oferowanych obligacji, a z drugiej strony wzrostem awersji do ryzyka wśród inwestorów

detalicznych wobec tej kategorii obligacji. Konsekwencją powyższego było zmniejszenie wartości emisji obligacji korporacyjnych przeprowadzonych w 2018 r., co za tym idzie przychodów osiąganych z tego tytułu przez domy maklerskie" - czytamy dalej.