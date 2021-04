5 mld zł na programy mieszkaniowe. Za to ma powstać 75 tys. mieszkań

Na programy mieszkaniowe rząd zamierza przeznaczyć dodatkowe 5 mld zł, co pozwoli na wybudowanie około 75 tys. lokali, głównie w ramach Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych (SIM) - powiedziała w rozmowie z PAP wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka.

- Dodatkowe 5 mld zł zostanie przeznaczone na mieszkania o umiarkowanym czynszu, czyli tak zwane Społeczne Budownictwo Czynszowe, czyli to co realizujemy w ramach programu SIM-ów - stwierdziła minister.

Dodała, że z puli dodatkowych 5 mld zł na wsparcie mogą liczyć również mieszkania komunalne. - Nie będą to mieszkania, które będą wynajmowane w cenach rynkowych, tylko będą to tanie mieszkania na wynajem, głównie w modelu SIM, czyli z opcją dojścia do własności - podkreśliła.