Obniżka czynszu o 80 proc. Rząd wesprze najemców w galeriach handlowych

- Przygotowaliśmy wsparcie dla przedsiębiorców, którzy w wyniku zamknięcia szkół oraz galerii handlowych mieli znacznie ograniczoną możliwość prowadzenia działalności, a mimo to nie korzystali z dotychczasowych rozwiązań pomocowych, gdyż nie obejmuje ich system kodów PKD opisujących charakter działalności - wyjaśnia wicepremier i minister rozwoju Jarosław Gowin.

Przepisy przewidują, że w okresie obowiązywania zakazu działalności galerii handlowych o powierzchni powyżej 2 tys. mkw. czynsz dla najemców zostanie obniżony o 80 proc., natomiast przez 3 miesiące po zniesieniu zakazu prowadzenia działalności będzie to 50 proc.

Ministerstwo przekazało, że pomoc będzie przyznawana także we wszystkich kolejnych okresach ewentualnego obowiązywania zakazu handlu oraz ma dotyczyć umów najmu zawieranych przed dniem wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego, tj. 14 marca 2020 r.

Sklepiki szkolne ze wsparciem

Resort rozwoju poinformował, że prowadzący sklepiki szkolne mogą liczyć na pomoc podobną do tej, jaką otrzymują firmy w ramach tzw. tarczy branżowej.

Oznacza to, że sklepiki szkolne otrzymają zwolnienie z opłacania składek na ZUS, dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, a także świadczenia postojowe i dotacje do 5 tys. zł.