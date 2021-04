Projekt umowy dla górnictwa. Dopłaty, osłony, gwarancje zatrudnienia

Aaa 32 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

A Ty zwykły szaraczku, jak stracisz pracę to Cię wszyscy dookoła będą mieli w poważaniu głębokim, może trafisz na zwolnienia grupowe to jakąś odprawę dostaniesz i się martw... Nie dość, że górnictwo jest nierentowne od wielu i lat i co roku dopłacamy do tego, żeby w ogóle to funkcjonowało to jeszcze 120 tys. Odprawy na łebka sobie wywalczyli? Za co? Jakim prawem?