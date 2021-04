Oszustwo na Orlen i Ministerstwo Energii. Uważaj na tę stronę

W komunikacie wskazano, że niebezpieczny adres, na który trzeba uważać to: hxxp://euf.orlen-pl-syst[.]site/. "Nie dajcie się nabrać na łatwy i szybki zarobek!" - dodano.

Cyberprzestępcy co rusz podszywają się pod inne firmy, licząc na to, że w codziennym pośpiechu nie będziemy sprawdzać, w co tak naprawdę klikamy. Nagabują na różnego rodzaju inwestycje, obiecują niebotyczne stopy zwrotu. Czasami naciągają w fałszywych e-sklepach, innym razem na paczkach kurierskich.

Z roku na rok, a już w szczególności w dobie pandemii, cyberprzestępczość znacznie wzrasta. Warto zachować zdrowy rozsądek i czujność, by nie paść ofiarą oszustów. Nie wysyłać danych, ani nie dodawać kart płatniczych na stronach, co do których nie mamy absolutnej pewności, że są bezpieczne.