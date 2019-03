500+ grozi paraliż i blokada wniosków. Rząd tnie koszty, urzędnicy mają dość

Niezadowolenie urzędników gminnych i miejskich przybiera na sile. System 500+ może zostać sparaliżowany. Narzekają nie tylko na pensje. Rząd obciął im środki na realizację programu "Rodzina 500+".

- Rząd od kilku dni wychwala "Wielką Piątkę Prezesa", rozdając pieniądze na prawo i lewo. Jednak nikt nie mówi o pracownikach realizujących ustawę o 500+. Ministerstwo obcięło o prawie połowę koszty obsługi. Koszty obsługi to środki, z których mamy wypłacane pensje – piszą urzędniczki w liście przesłanym do money.pl poprzez serwis dziejesie.wp.pl.

Program 500+ już od lipca obejmie 6,8 mln dzieci. To oznacza, że od 1 lipca 2019 r. urzędy będą zasypywane wnioskami o 500 zł na każde dziecko. Urzędnicy mają potężny oręż – wystarczy strajk włoski, a program może się załamać.

Obejrzyj: 500+ na każde dziecko. "Klasa średnia kupi zegarek, nie kartofle"

Problem jest jednak zdecydowanie szerszy. Obcinając koszty, obcina się nie tylko pensje, ale cały budżet danego urzędu. Może się okazać, że trzeba będzie zwalniać osoby, które dotąd zajmowały się weryfikacją i realizacją wniosków 500+, bo nie będzie pieniędzy, by ich opłacić.

- Rząd, obcinając owe koszty, spowoduje masowe zwolnienia pracowników realizujących ustawę. Mówię nie tylko o zwalnianiu się przez samych pracowników, ale też o likwidacji stanowisk oraz zmniejszaniu pensji czy wymiaru etatów – skarży się jeden z urzędników gminnych, który pragnie pozostać anonimowy.

To z kolei znacznie wydłuży realizację rządowego programu i może doprowadzić do sytuacji, że 500 zł na dziecko będzie wypłacane z ogromnym opóźnieniem, niektóre wnioski mogą utknąć w kolejce.

Jak to działa?

"Rodzina 500+" to program rządowy, ale to samorządy muszą wysupłać kasę ze swojego budżetu na obsługę programu i wypłaty świadczeń. Dopiero po tym zwracają się do rządu o zwrot.

Program jest dotowany z budżetu państwa, to oznacza, że poza wyrównaniem kwoty przeznaczonej na wypłatę świadczeń beneficjentom, państwo dopłaca samorządom – określony w ustawie – procent od poniesionych kosztów.

Jak wynika z projektu ustawy, która niedługo zostanie znowelizowana, by od 1 lipca przyjmować wnioski o 500+ na każde dziecko, rząd obciął przy okazji koszty obsługi programu. Za pewne tłumaczyć to będzie tym, że wnioski zostaną uproszczone. Znika kryterium dochodowe, więc urzędnicy będą mieli mniej roboty weryfikując dane.

Dotąd państwo na realizację programu płaciło urzędom 1,5 proc. od kwoty przyznanych świadczeń. Ta kwota zmniejszy się już od 1 lipca. Do 31 grudnia 2019 r. dopłata będzie wynosiła 1,2 proc. Z kolei od 1 stycznia 2020 r. zostanie zmniejszona do 0,85 proc. A to oznacza obcięcie kosztów o blisko połowę.

Strajki, protesty, pikiety, manifestacje. Dla PiS-u szykuje się wiosna ludów

Posłużmy się przykładem konkretnego samorządu. Gmina Chełm z woj. lubelskiego opublikowała uchwalony przez jej radę budżet na 2019 r. W rubryce wydatki gmina zakłada, że na 500+ przeznaczy 8 mln 993 tys. 500 zł ze swojego budżetu tylko w tym roku (nie zakładano tam wypłat na każde pierwsze dziecko, budżet przyjęto w grudniu 2018 r.).

Daje to 17 tys. 987 beneficjentów, czyli mniej-więcej tyle samo wniosków (rodziny wielodzietne składają jeden wniosek na wszystkie dzieci).

Do kwoty 8 mln 993 tys. 500 zł państwo dotąd dopłacało 1,5 proc. na obsługę programu, co daje łączną sumę 9 mln 128 tys. 402 zł i 50 gr (dotacja dla urzędów – 134 tys. 902 zł i 50 gr).

Potwierdzają to szacunki gminy Chełm. W opublikowanym budżecie w rubryce dochody, a dalej "dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej" pojawiła się kwota 9 mln 127 tys. zł dotacji celowej, związanej z realizacją świadczenia wychowawczego (500+), stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Radni zaniżyli nawet dotację o blisko 1,5 tys. zł.

Licząc po nowemu, od 2020 r. gmina – gdyby miała przekazać 8 mln 993 tys. 500 zł beneficjentom 500+, od państwa na obsługę programu dostanie 76 tys. 444 zł i 75 gr. To aż o 58 tys. 457 zł i 75 gr mniej – tylko w tej jednej gminie. A sytuacja dotyczy wszystkich gmin w Polsce.

Efekt wkurzenia

Nie dziwi oburzenie urzędników, którzy martwią się o swoje posady. Poza 500+, w analogicznym okresie, zajmują się weryfikacją i realizacją wniosków o 300+ (rządowy program dla uczniów, który daje 300 zł corocznej wyprawki). Ponadto muszą wykonywać pozostałe obowiązki służbowe.

Teraz urzędy stracą konkretne kwoty, a obowiązków nie ubędzie. Jeśli posypią się zwolnienia, pracy będą miały nawet więcej.

- Małe gminy nie są w stanie opłacić pensji pracowników. Rząd chełpi się uproszczoną procedurą przyznawania świadczeń, ale nikt nie mówi o całej papierologii, kontakcie z wnioskodawcami, obsługą całej procedury, niezliczoną ilością wypełniania sprawozdań nadsyłanych notorycznie przez ministerstwo – wyliczają urzędniczki w przesłanym do money.pl liście.

- Komputery tego nie robią, robimy to My - pracownicy zajmujący się świadczeniami rodzinnymi. Ludzie myślą, że tylko pijemy kawki i nic nie robimy. Tak, pijemy kawę każdego dnia w pracy, tak jak robią to miliony pracowników na całym świecie. Tylko dlaczego nikt nie spojrzy na to że, my nie mamy możliwości pójścia na urlop latem, w lipcu i sierpniu? Też mamy dzieci, rodziny i chęć życia w sprawiedliwej Polsce za godziwe wynagrodzenie – oburzają się urzędniczki.

Pod przesłanym do nas listem podpisały się "wkurzone i zdesperowane pracownice".

Niezadowoleni pracownicy socjalni oraz pracownicy pomocy społecznej, którzy stanowią grupę ok. 40 tys. osób, rozważają wszczęcie protestu latem. Grożą przerwaniem pracy, co sparaliżowałoby analizę wniosków o 500+.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Tagi: urzędy, samorząd, 500+, ustawa, gospodarka , wiadomości

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące