500+ w formie bonu? Emilewicz się wycofuje

- Jest to droga, którą chcemy podążać - tak o wypłacaniu kolejnych świadczeń w formie elektronicznego bonu powiedziała w poniedziałek w rozmowie z money.pl wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

- Realizacja innych świadczeń w ten sposób daje gwarancję, że pieniądze zostaną wydane tak, jak zaplanował to ustawodawca - dodała w programie "Money. To się liczy" szefowa resortu rozwoju.

- To powszechne wsparcie, więc nie może mieć wskazania gdzie i na co je wydajemy, tak jak zdefiniowane jest to w bonie turystycznym - dodała.