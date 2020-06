79 proc. firm nie planuje zwolnień w najbliższych miesiącach. Na podwyżki nie ma jednak co liczyć

A więc praca będzie, ale co z wynagrodzeniami? Ponad 70 proc. przedsiębiorstw twierdzi, że w najbliższych 6 miesiącach pensje pracowników pozostaną bez zmian, a 14 proc. planuje redukcję wynagrodzeń. Niestety, w co drugiej firmie, która zamierza podjąć takie działania, obniżka będzie dotyczyć niemal wszystkich pracowników.

Powrót do normalnej działalności biznesowej jeszcze na początku epidemii wydawał się być odległym marzeniem. Tymczasem dziś ponad połowa firm prognozuje, że jest w stanie wrócić do funkcjonowania zbliżonego do tego sprzed epidemii w ciągu pół roku. Co więcej ⅓ przedsiębiorstw szacuje, że będzie potrzebować na to tylko 3 miesięcy.