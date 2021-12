Absurdy Polskiego Ładu. Na te przepisy musisz szczególnie uważać

Tworzenie fikcyjnych spółek, by zatrzymać pracowników. Zaniżanie dochodów, przepisywanie majątku na żonę czy w końcu trwanie w nieudanym małżeństwie tylko po to, by móc korzystniej się rozliczyć z podatku – to tylko niektóre absurdy prawne, które zafunduje nam Polski Ład. Na co musimy szczególnie uważać? Oto pięć najbardziej palących problemów nowego programu PiS.