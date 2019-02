Afera reprywatyzacyjna. 5 osób zatrzymanych

Pod koniec stycznia odbyło się przesłuchanie mecenasa Roberta Nowaczyka przed Komisją Weryfikacyjną. Przyniosło zaskakujące informacje. Mężczyzna, który spędził kilkanaście miesięcy w areszcie, stwierdził, że były urzędnik ratusza Jakub R. miał prosić go o skupowanie roszczeń do stołecznej działki, na której spółka Srebrna chciała zbudować wieżowce.

Robert Nowaczyk to jeden z głównych aktorów stołecznej reprywatyzacji. Jak sam przyznał, takimi sprawami zaczął zajmować się w 1999 r. Przez lata uchodził za specjalistę od procedur reprywatyzacyjnych – próbował odzyskać około setki nieruchomości. Sukcesem zakończyła się około połowa z nich. Po wybuchu „afery reprywatyzacyjnej” trafił na kilkanaście miesięcy do aresztu – przebywał w nim od lutego 2017 do sierpnia 2018 r. Wyszedł po wpłaceniu miliona złotych kaucji oraz przyznaniu się do części zarzutów korupcyjnych. Jak wynika z akt śledztwa, za pozytywne załatwianie spraw jego klientów do kieszeni byłego już urzędnika warszawskiego ratusza Jakuba R. trafiło przynajmniej 12,3 mln zł.