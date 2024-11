Alarmująco wysoka skala ubóstwa w Polsce. Nowy raport Szlachetnej Paczki

Bezradność systemu pomocy społecznej

Dzieci pierwszymi ofiarami ubóstwa

Jak alarmują autorzy raportu, ubóstwo szczególnie dotyka dzieci. "nie mam ambicji by osiągnęli to, co nam się nie udało. My im tylko powtarzamy, że nie są w niczym gorsi od innych, a oni sami znajdują pasje" przytaczają słowa ojca trójki dzieci mieszkającego z rodziną na 20 metrach kwadratowych.