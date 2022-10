Amerykanie nie mają dla nas dobrych informacji. "To przerażająca sytuacja"

Amerykańscy i zachodni urzędnicy przekonują, że uszkodzenia gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2 noszą znamiona sabotażu. Choć żaden z rurociągów nie był aktualnie w eksploatacji - przesył NS 1 wstrzymała Rosja, a NS 2 jest gotowy do eksploatacji, ale nie został uruchomiony, to incydent ten jest ostrzeżeniem i rodzi kolejne pytania o dostawy energii do Europy.