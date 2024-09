Atak na austriackie urzędy. Prorosyjska grupa bierze odpowiedzialność

Prorosyjscy hakerzy odpowiedzialni z aatak

Prorosyjska grupa NoName wzięła odpowiedzialność za atak. Ekspert ds. bezpieczeństwa IT, Stefan Embacher, wskazał w rozmowie z portalem oe24.at, że grupa stara się mobilizować zwykłych internautów do udziału w atakach, publikując adresy IP, które mają być celem działań oraz zachęcając ich do działania poprzez hasła w stylu „No dalej, ludzie, pokażcie, co potraficie. Chwała Rosji”.