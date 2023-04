Atomowy pucz bawarski. Przeciwstawiają się końcu ery w Niemczech

Bawarski pucz

"Niemcy zależne od każdych źródeł"

Co więcej - jak argumentuje analityczka PISM - Niemcy, poprzez prowadzoną od roku politykę dywersyfikacji źródeł dostaw energii i duże zaufanie do rozwoju energetyki wodorowej, nabrali wiary w stabilność i bezpieczeństwo własnego rynku energii. - Być może nadmiernej lub - jako duże i względnie bogate państwo - po prostu nie liczą się z kosztami bezpieczeństwa - komentuje.

Prąd dla 10 milionów Niemców

Jak podkreślają sygnatariusze listu do kanclerza Scholza, jest to energia niskoemisyjna. Ich dalsze funkcjonowanie to redukcja ilości energii elektrycznej potrzebnej z elektrowni węglowych mogłaby zaoszczędzić do 30 milionów ton CO2 rocznie. Jest to o tyle istotne, że Niemcy są obecnie jedną z najbardziej emisyjnych gospodarek UE, a ubiegłoroczne cele emisji CO2 zostały jednak przekroczone o 40 mln ton metrycznych.