B. dowódca sił NATO: Putin dowiaduje się właśnie, że wojna to piekło. I to kosztowne

Stavridis: Rosjanie nie mają wyrafinowanej armii na miarę XXI w.

Emerytowany admirał w komentarzu pisze, że pytanie , jakie słyszy w ostatnim czasie najczęściej, brzmi: co się dzieje z rosyjskim wojskiem. Jego zdaniem dotychczasowy przebieg wojny w Ukrainie pokazuje, że Rosjanie wcale nie prezentują się jako wyrafinowana armia XXI w. , a raczej jako tępa siła w stylu wojsk z okresu II wojny światowej.

Były dowódca NATO wymienia trzy główne problemy Rosji, z których żaden nie może być rozwiązany natychmiast, co oznacza, że będą nadal utrudniać działania rosyjskiego wojska w Ukrainie. Pierwszy to porażki natury logistycznej. Stavridis wskazuje, że Rosjanie mają w szczególności problemy z dostarczaniem paliwa, ale nie tylko takie. "Zaopatrzenie stosunkowo niewielkich jednostek w Syrii jest łatwe w porównaniu z koniecznością zapewnienia wyżywienia 200 tys. żołnierzy" - podkreśla były dowódca.

Drugim problemem, jaki opisuje, jest to, że znaczna część rosyjskich wojsk to poborowi lub rezerwiści. "Nie są to siły zawodowe, ochotnicze, dowodzone przez doświadczoną starszą kadrę" - podkreśla Stavridis.