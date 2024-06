Bank Szwajcarii podjął decyzję, która nie była pewna do ostatniej chwili

Szwajcarski Bank Narodowy (SNB) w czwartek zredukował stopy procentowe z 1,5 do 1,25 proc. Decyzja ta do ostatniej chwili budziła "gigantyczne emocje" i była "obarczony znaczną niepewnością" - zauważa Bartosz Sawicki, analityk fintechu Cinkciarz.pl. Ekspert dodaje, że cięcie stóp procentowych było oczekiwane przez połowę ankietowanych przez Bloomberga i wycenione przez rynki finansowe na około 65 proc.

Stopy procentowe w Szwajcarii w dół

Sawicki przypomina, że SNB jako pierwszy bank centralny gospodarek rozwiniętych rozpoczął cykl łagodzenia polityki monetarnej w marcu, obniżając stopy procentowe z 1,75 do 1,5 proc. "Od tego czasu w jego ślady poszły władze monetarne Szwecji, Kanady i Eurolandu" - wylicza analityk. Jak zaznacza, w ostatnich tygodniach pojawiły się wątpliwości, czy Szwajcaria nie wstrzyma cyklu obniżek już przy kolejnej okazji.

Wzrost gospodarczy może przyspieszyć

Analityk Cinkciarz.pl wskazuje, że niepewność co do zamiarów SNB zasiały inne czynniki. Przede wszystkim gospodarka Szwajcarii radzi sobie lepiej niż zakładano, a PKB w I kwartale 2024 r. wzrósł o 0,5 proc. kw/kw. "Oficjalne projekcje mówiące, że dynamika PKB w 2024 r. wyniesie 1 proc. r/r, szybko okazały się nazbyt konserwatywne" - ocenia Sawicki. Ponadto, jak zauważa, wskaźniki wyprzedzające coraz wyraźniej zwiastują ożywienie w strefie euro, co oznacza, że wsparcie koniunktury obniżkami stóp stało się mniej pilne.