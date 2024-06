Znów to zrobili. Bank Szwajcarii podjął decyzję w sprawie stóp procentowych

Szwajcaria zdecydowała. Stopy procentowe

Decyzja pokryła się z prognozami. Ekonomiści spodziewali się obniżki stopy procentowej o 0,25 punktu procentowego do poziomu 1,25 proc. Przed kwartałem SNB dokonał pierwszej od dłuższego czasu redukcji kosztu pieniądza, obniżając stopę o 0,25 pkt proc. do 1,5 proc.

Eksperci PKO BP jeszcze przed publikacją danych pisali, że decyzja szwajcarskiego SNB nie jest oczywista – oczekiwania rynkowe sugerują zarówno możliwość stabilizacji jak i kolejnej obniżki stóp o 25pb, do 1,25 proc. "My przychylamy się do tego drugiego scenariusza, m.in. na podstawie niskiej inflacji oraz ostatniego umocnienia kursu franka" - napisali.