Będą wyrywkowe kontrole piwnic po tragedii w Poznaniu. Wiadomo, kiedy mają ruszyć

- Po tragicznym pożarze w Poznaniu, w którym zginęło dwóch strażaków, będą wyrywkowe kontrole tego, co trzymamy w piwnicach - zapowiedział w poniedziałek w wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Czesław Mroczek. Jak mówił, kontrole będą prowadzone we współdziałaniu z samorządami i ze strażami miejskimi.

Będą kontrole

- Trwają czynności dochodzeniowo-śledcze, które nam wskażą, na ile mieszkańcy wiedzieli, co mogło się znajdować w piwnicach tego budynku - powiedział Czesław Mroczek. Jak podkreślił, "z całą pewnością mieliśmy do czynienia z wybuchem materiałów, które były tam zgromadzone".

"Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji analizuje jeszcze, jak szerokie powinny być kontrole piwnic. Prawdopodobnie potrzebne będą zmiany w przepisach. Bardzo możliwe, że w najbliższym czasie pojawi się też prośba do administratorów osiedli, by udostępnili plany piwnic strażakom i innym służbom. Ma to ułatwić przygotowanie kontroli" - informuje rozgłośnia.