Będzie łatwiej budować. Minister: to obietnica "na jutro"

Poprawa sytuacji mieszkaniowej "na jutro"

Dziennikarz zapytał, co jego resort musi zrobić "na jutro". Minister rozwoju w odpowiedzi podkreślił, że trzeba pilnie poprawić dostępność mieszkań. Doprecyzował, że niezbędne są działania w trzech obszarów. Rozpoczął od budownictwa społecznego i zapowiedział, że rząd chce je wesprzeć za pomocą dopłat dla: samorządów , TBS-ów i spółdzielni mieszkaniowych.

Program rządowego wsparcia budownictwa społecznego jest finansowany z Funduszu Dopłat. Aby zrealizować powyższą zapowiedź, ma on zostać zwiększony z 1 do 5 mld zł. W czwartek z kolei wiceminister rozwoju i technologii Krzysztof Kukucki powiedział, że projekt noweli w tym zakresie wpłynie w piątek do Zespołu ds. Programowania Prac Rządu.