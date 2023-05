"Bezpieczny kredyt" na 0 proc.? Senat zgłosił poprawki do rządowej propozycji

zeco 17 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Nie rozumiem dlaczego wszyscy mamy się składać na te mieszkania dla wybranych. To co z tymi co odkładali ciężko zarobione pieniądze lub z tymi co są udupieni w kredycie? Czy ci ludzie nie zostali po prostu oszukani? A w najgorszej sytuacji są ci co ukończyli 45 lat i jeszcze nie zdążyli uzbierać na lokum bo ceny skoczyły do góry o 100%.