koronawirus Damian Słomski 48 minut temu

Bezrobocie i inflacja w marcu bez większych zmian. Europa jeszcze nie pokazuje załamania

Europa ciągle jeszcze nie pokazuje skali wpływu koronawirusa na gospodarkę. Bezrobocie w Niemczech póki co nie wzrosło. Spada za to inflacja w największych krajach, co dla konsumentów nie jest złą informacją.

Podziel się Dodaj komentarz