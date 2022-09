Są najnowsze dane o bezrobociu w Polsce. "Najniższe od trzech dekad"

Mam rację 36 min. temu zgłoś do moderacji 4 3 Odpowiedz

ZOBACZYMY JAK UKRAIŃCY WRÓCĄ DO SIEBIE. ZOSTANĄ TYLKO EMERYCI MUNDUROWI KTÓRZY CHCĄ SOBIE DOROBIĆ I RENCIŚCI Z 2GRUPĄ KTÓRYCH PRZYJMUJĄ DO PRACY PRYWATNE FIRMY BO PEFRON PŁACI ZA NICH PRAWIE CAŁĄ WYPŁATĘ.MŁODZI NIE WRÓCĄ DO POLSKI BO I PO CO????