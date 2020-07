Biedronka odporna na koronawirusa. Portugalski właściciel bardzo zadowolony z wyników

Jeronimo Martins, portugalski właściciel Biedronki, chwali styl, w jakim sieć przeszła przez koronazawirowania rynkowe.Choć pierwszy kwartał okazał się trudny, to ostatecznie na poziomie EBITDA Biedronka zarobiła w pierwszym półroczu 589 mln euro, czyli około 2,6 mld zł, co oznacza wzrost o 5,1 proc. w porównaniu do tego samego okresu 2019 r. To ponad 90 proc. całego zysku portugalskiej grupy, która poza rodzimym rynkiem i Polską działa też w Kolumbii – informuje "Puls Biznesu", powołując się na raport półroczny sieci.