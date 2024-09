Biedronka szykuje się na ulewy. "Monitorujemy sytuację"

IMGW wydał w kilku województwach ostrzeżenia 2. i 3. stopnia przed ulewami. Mocno padać ma do poniedziałku, co może prowadzić do powodzi. Na trudną sytuację przygotowana jest m.in. Biedronka. Portugalska sieć informuje money.pl, że monitoruje sklepy, które "już mogą być szczególnie podatne" na podtopienia.