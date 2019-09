Biuro podróży Thomas Cook zbankrutowało. Setki tysięcy klientów bez pomocy

Jak wcześniej pisaliśmy na łamach money.pl, firma zmagała się z ogromnymi problemami finansowymi. Grupa Thomas Cook potrzebowała 200 milionów funtów, by przetrwać, jednak nie udało się pozyskać tak ogromnych środków. Pod koniec sierpnia Thomas Cook był bliski zawarcia umowy ratunkowej – o wartości 900 milionów funtów – z chińską firmą Fosun (posiadacz m.in. klubu piłkarskiego Wolverhampton Wanderers). Jednak pożyczkodawcy biura turystycznego zażądali od Bank of Scotland dodatkowego "bufora" kredytowego w wysokości właśnie 200 milionów funtów, aby skuteczniej oddalić widmo upadku agencji turystycznej.

Teraz na brytyjski Urząd Lotnictwa Cywilnego (ang. Civil Aviation Authority) spadł obowiązek sprowadzenia ok. 150 tys. obywateli z powrotem do kraju. Szacuje się, że może to kosztować nawet 600 milionów funtów, operacja ma trwać ponad dwa tygodnie. Brytyjskie władze już rozpoczęły akcję sprowadzania turystów do kraju. "Biorąc pod uwagę powagę sytuacji, niektóre zakłócenia są nie do uniknięcia, ale Urząd ds. Lotnictwa Cywilnego podejmie działania aby sprowadzić ludzi do domów w terminie możliwie najbliższym planowanego" - czytamy w komunikacie brytyjskiego ULC.