Biznes boi się Trumpa, a ten spełnia swoje zapowiedzi

Biznes obawia się decyzji Trumpa

Jak czytamy, przedsiębiorcy na świecie są faktycznie w minorowych nastrojach – wskaźnik na minusie oznacza przewagę ocen negatywnych nad optymistycznymi co do przyszłości czy warunków prowadzenia biznesu. Na wszystkich rynkach – poza Polską – wynik jest gorszy niż w końcówce 2024 r.

Dodaje, że w przypadku firm z Kanady poziom optymizmu spadł z 7 proc. w IV kwartale 2024 r. do -18 proc. w I kwartale 2025 r., a firm z Meksyku z -8 proc. do -15 proc. Podobny trend widać w Azji w przypadku największych eksporterów, m.in. Japonii, Korei Południowej czy Tajwanu. W Polsce wskaźnik ten w I kwartale br. wyniósł -1 proc., podczas gdy w IV kwartale ub.r. było to -3 proc.