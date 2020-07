Bon turystyczny to nie wszystko. Branża dostanie kolejne wsparcie

Jak dodała, rząd chce zdążyć z tym pakietem przed wrześniem, kiedy to mija czas gwarantowanych touroperatorom 180 dni na zwrot wpłaconych zaliczek dla klientów.

- Początek jesieni będzie zatem krytycznym okresem dla firm turystycznych, które będą musiały zwracać klientom pieniądze za przedpłacone przed marcem wycieczki, które nie doszły do skutku. Dla wielu touroperatorów to wyzwanie finansowe nie do pokonania - stwierdziła Emilewicz.