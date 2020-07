Bon turystyczny. Zainteresowanie firm niewielkie

Od kilku dni trwają zapisy do rejestru firm, które będą mogły przyjmować płatności bonem turystycznym. Liczba przedsiębiorstw na liście stale się zwiększa, ale póki co, jest ich niewiele.

W środę, ok. godz. 10, było ich 4148. A uprawnionych do rejestracji, według Polskiej Organizacji Turystycznej, jest ok. 100 tys. podmiotów.

"Wcale mnie to nie dziwi" - mówi w rozmowie z money.pl Marek Kamieński z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych. "Wielu przedsiębiorców o tym nie wie. Mowa przede wszystkim o prywatnych kwaterach, gdzieś w Zakopanem, czy nad morzem. Przedsiębiorcy nie zdają sobie sprawy z tego, że muszą się zarejestrować, nie wiedzą do końca jak to działa, czekają na dobry moment.

Duzi przedsiębiorcy, którzy też są uprawnieni do rejestracji na liście, o bonie co prawda wiedzą, ale też często odkładają decyzję o rejestracji, lub zupełnie z niej rezygnują.

- Mowa przede wszystkim o hotelach cztero czy pięciogwiazdkowych, lub takich, którzy nie celują w klientów z dziećmi - mówi Marek Kamieński.

Czy to oznacza, że bon okazał się klapą? Niekoniecznie. Zdaniem eksperta, na rejestrację w systemie przyjdzie jeszcze czas.

- Bon jest ważny do 2022 roku. Wielu przedsiębiorców kalkuluje, że już i tak jest po sezonie, więc spokojnie można się zarejestrować później - tłumaczy Marek Kamieński. - Prawdziwy boom na rejestrację i płatności bonami przyjdzie w sezonie zimowym i kiedy zaczną się wycieczki szkolne. Wtedy przedsiębiorcy się zorientują, że to jest opłacalne. Bo to właśnie do organizatorów takiego wypoczynku, w pierwszej kolejności, trafią te pieniądze.

Od 1 sierpnia w systemie informatycznym ZUS będą mogli rejestrować się rodzice, którym przysługuje prawo do bonu turystycznego.

Bon turystyczny w uproszczeniu przysługuje wszystkim tym, którzy pobierają 500+ oraz wszystkim tym, którzy sprawują opiekę nad dziećmi w systemie pieczy zastępczej. Nie ma tu kryterium dochodowego, pieniądze więc dostanie aż 6 mln dzieci.

Ile wyniesie kwota bonu? Dla wszystkich będzie to 500 złotych. Dzieci z niepełnosprawnościami otrzymają oprócz tego jeszcze dodatkowe świadczenie w wysokości 500 złotych, więc w sumie dla nich przewidziano 1000 złotych.

Bon będzie można zarejestrować w Platformie Usług Elektronicznych ZUS. W przypadku rodziców dzieci niepełnosprawnych oprócz rejestracji trzeba będzie również złożyć oświadczenie, że dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności oraz dołączyć jego kopię do specjalnego formularza.

Bon turystyczny będzie miał formę elektroniczną. Nie dostaniemy go więc w żadnej papierowej wersji. Zostanie on przesłany na wskazany przez rodziców adres e-mail lub numer telefonu.

