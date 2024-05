Branża w kryzysie. Gastronomia po uszy zadłużona

Dramatyczna sytuacja w branży

Jak zauważyli autorzy raportu, przez ostatnie lata liczba aktywnie działających firm na rynku gastronomicznym, mimo że przeżywał on trudności, co roku wzrastała co najmniej o 3 proc. Według wyliczeń firmy analitycznej Dun&Bradstreet w pierwszym kwartale 2024 r. po raz pierwszy od 2011 r. odnotowano spadek.