Dramatyczna sytuacja w branży. Zniknęła co czwarta restauracja

To jest chyba największy kryzys w branży w 21 wieku i nie dotyczy on tylko Polski Węgry Słowacja Czechy jest to samo .Lokale które się ostały notują spadki ruch zmniejszył się o około 20-30% i to widać .Przyczyn pewno wiele pandemia ceny .Likwidują się knajpy które istniały 30 lat a nawet dłużej