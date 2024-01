Brat Daniela Obajtka w opałach. Jest zawiadomienie do prokuratury

"Wysłałam zawiadomienie do prokuratury w sprawie przekroczenia uprawnień przez Pana Bartłomieja Obajtka. Sprawa dotyczy podpisania umowy przedwstępnej przed notariuszem na sprzedaż mieszkania w Gdyni, co miało miejsce po wydaniu przeze mnie nakazu wstrzymania wszelkich czynności zmierzających do rozporządzania nieruchomościami Skarbu Państwa znajdującymi się w dyspozycji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, której do niedawna dyrektorem był Pan Obajtek. Chciwość niektórych ludzi nie zna granic" - napisała na platformie X minister klimatu Paulina Hennig-Kloska.