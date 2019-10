Brexit. Wielka Brytania opuści Unię Europejską z umową Johnsona

- Kończy się na tym, że wychodzimy z umową wypracowaną przez premiera - mówi anonimowy informator agencji Reutera, zbliżony do brytyjskiego rządu.

We wtorek wieczorem Izba Gmin co prawda poparła umowę brexitową w drugim czytaniu, ale nie zgodziła się, by prace odbywały się ekspresowo i zakończyły się w czwartek.