Budowa A1. Pierwsi kierowcy pojechali nową trasą

Zgodnie z planami przekładany jest ruch na kolejne odcinki nowej, betonowej jezdni przyszłej autostrady A1 pomiędzy Tuszynem i Częstochową – informuje GDDKiA. Kierowcy korzystają już z ok. 34 km nowej trasy. W listopadzie ruch zostanie przełożony na kolejne ok. 20 km nowej jezdni.

- Pamiętajmy, że realizowane obecnie odcinki A1 to jeszcze plac budowy i obowiązuje tu czasowa organizacja ruchu. Apeluję do kierowców o zachowanie ostrożności, zdjęcie nogi z gazu i odpowiedzialne zachowanie na tej i innych drogach w kraju. Zadbajmy o bezpieczeństwo własne, ale również osób pracujących na budowie – dodaje.

Obejrzyj: Emielewicz o rezygnacji z zakazu handlu. "Tylko na czas pandemii"

Udostępniony dziś ośmiokilometrowy odcinek łączy województwa łódzkie i śląskie. W woj. łódzkim liczy ok. dwóch kilometrów. Obejmuje kilkusetmetrowy most na Warcie, a jednocześnie jest to ostatni brakujący fragment nowej jezdni na odcinku od Radomska do granicy woj. łódzkiego i śląskiego.